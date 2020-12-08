Судно «Академик Черский» отдалилось от точки строительства «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» отошло от предполагаемой точки продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2» и развернулось на северо-восток. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Пунктом назначения судна указан Калининград.

«Академик Черский», который был назван в качестве возможного достройщика газопровода «Северный поток — 2», 5 декабря приблизился к предполагаемому месту продолжения строительства.

Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявляли, что работы по строительству газопровода могут быть продолжены с 5 по 31 декабря. Там предположили, что осуществлять их будет судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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