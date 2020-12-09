Киностудия Горького вновь экранизирует повесть «Вам и не снилось»

Кадр из фильма «Вам и не снилось...», 1980, Киностудия им. М. Горького

Киностудия имени Горького начала работать над сценарием нового полнометражного фильма по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Об этом в среду, 9 декабря, рассказали в пресс-службе киностудии.

Одноименный трогательный фильм 1980 года, которому особую атмосферу придала музыка Рыбникова и который так полюбился зрителям, существенно расходился с сюжетом повести, пояснили сотрудники студии.

— Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в нашем времени. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек, — рассказала директор киностудии Юлиана Слащева РИА Новости.

Как заметила Слащева, новая лента по сюжету приблизится к литературному источнику, однако уделит больше внимания второстепенным персонажам — родителям юных влюбленных.

Разработкой сценария займется Ярослава Пулинович.

Напомним, что советская экранизация повести «Вам и не снилось» режиссера Ильи Фрэза была названа лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». Ленту посмотрели более 26 миллионов зрителей.

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