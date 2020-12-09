Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Киностудия Горького вновь экранизирует повесть «Вам и не снилось»
Кадр из фильма «Вам и не снилось...», 1980, Киностудия им. М. Горького

Киностудия Горького вновь экранизирует повесть «Вам и не снилось»

Анастасия Колоскова

Кино

Киностудия имени Горького начала работать над сценарием нового полнометражного фильма по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Об этом в среду, 9 декабря, рассказали в пресс-службе киностудии.

Одноименный трогательный фильм 1980 года, которому особую атмосферу придала музыка Рыбникова и который так полюбился зрителям, существенно расходился с сюжетом повести, пояснили сотрудники студии.

— Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в нашем времени. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек, — рассказала директор киностудии Юлиана Слащева РИА Новости.

Как заметила Слащева, новая лента по сюжету приблизится к литературному источнику, однако уделит больше внимания второстепенным персонажам — родителям юных влюбленных.

Разработкой сценария займется Ярослава Пулинович.

Напомним, что советская экранизация повести «Вам и не снилось» режиссера Ильи Фрэза была названа лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». Ленту посмотрели более 26 миллионов зрителей.

Читайте также: Пересильд объяснила, почему была против съемок дочери в фильме «Цой»

киноКиностудия имени Горькогосоздание кино
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте