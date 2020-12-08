Пересильд объяснила, почему была против съемок дочери в фильме «Цой»

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Актриса Юлия Пересильд заявила, что она была против того, чтобы ее дочь снималась в фильме режиссера Алексея Учителя «Цой». У актрисы и режиссера две дочери Анна и Мария.

— Я из тех родителей, которые до последнего момента не отправляют в мир кино. Я считаю, что должно пройти время, потом захочешь – пойдешь в кино. Есть другие профессии – врачи, ученые. Но так не вышло. Я жутко сопротивлялась, чтобы Маша снималась в этом кино, они меня обманули. Они увезли ребенка в Питер, там тайно попробовали и потом утвердили, — рассказала актриса в интервью режиссеру Федору Бандарчуку.

По ее словам, дочь не показала своих эмоций, но на премьере вцепилась в руку матери, и Пересильд поняла, что дочь испытывает сильное потрясение.

Маша играла мальчика и носила парик. Но мать не была на съемочной площадке, у девочки было 15 ночных сцен, на что Бондарчук заявил, что это хорошее начало.

Видео опубликовано на YouTube.

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