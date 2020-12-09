Метеочувствительных москвичей предупредили о магнитных бурях 11 и 12 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Магнитные бури прогнозируют в Москве 10 и 11 декабря, усиление магнитной активности в городе может быть и в среду, 9 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

— Уже во второй половине дня 9 декабря возможно усиление магнитной активности до уровня магнитной бури. 10 декабря ожидается магнитная буря, 11 декабря геомагнитная обстановка — от возмущенной до уровня магнитной бури, — говорится в сообщении.

По словам специалистов, метеочувствительным людям нужно будет обратить внимание на неблагоприятное сочетание погодных и гелиогеофизических факторов. Так, вероятно возникновение и усиление сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма, мигрени.

Помимо этого, могут произойти скачки артериального давления, а также проявиться боль в области сердца.

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