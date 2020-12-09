Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Метеочувствительных москвичей предупредили о магнитных бурях 11 и 12 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Метеочувствительных москвичей предупредили о магнитных бурях 11 и 12 декабря

Виктория Родимкина

Город

Магнитные бури прогнозируют в Москве 10 и 11 декабря, усиление магнитной активности в городе может быть и в среду, 9 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

— Уже во второй половине дня 9 декабря возможно усиление магнитной активности до уровня магнитной бури. 10 декабря ожидается магнитная буря, 11 декабря геомагнитная обстановка — от возмущенной до уровня магнитной бури, — говорится в сообщении.

По словам специалистов, метеочувствительным людям нужно будет обратить внимание на неблагоприятное сочетание погодных и гелиогеофизических факторов. Так, вероятно возникновение и усиление сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма, мигрени.

Помимо этого, могут произойти скачки артериального давления, а также проявиться боль в области сердца.

Читайте также: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

погода в Москвемагнитная буряпрогноз погоды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте