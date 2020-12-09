Принц Уильям в рождественском турне вынужден спать отдельно от жены

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отправились в Уэльс на поезде королевы. Однако из-за этого королевская пара не может спать на одном ложе.

Дело в том, что, как и в обычных поездах, на полке в комнате-купе может разместиться лишь один человек. Поэтому герцогу и герцогине приходится ночевать порознь. Отмечается, что для герцогини Кейт путешествие на королевском поезде, который встал на рельсы еще в далеком 1847 году, стало первым. В то время как Меган Маркл всего спустя несколько недель после заключения брака отправилась вместе с королевой Елизаветой II в поездку на легендарном транспорте. В поезде имеется гостиная, столовая, кабинет и даже ванная комната, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отметим, что герцог и герцогиня отправились в рождественское турне в поддержку тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. В рамках путешествия они планируют встретиться с преподавателями, волонтерами, медиками и сотрудниками пансионатов для людей старшего поколения.

Читайте также: Сына Елизаветы II уличили в многолетней измене