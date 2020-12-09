Ученые выяснили, какой витамин способен снизить смертность среди больных COVID-19

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Ученые нашли способ улучшить состояние больных, переносящих тяжелую форму коронавирусной инфекции. Кроме того, специалисты с помощью исследования выяснили, каким образом можно снизить смертность инфицированных COVID-19.

В процессе исследования ученые выявили статистику снижения смертности у 68 процентов пациентов, зараженных COVID-19. В одном из экспериментов части пациентов давали витамин C, а второй группе испытуемых — стерильную воду из капельницы. Итоги работы показали, что витамин C сильно улучшает состояние тяжелобольных и, соответственно, снижает их смертность, передает ФАН.

Группа ученых объяснила данную закономерность тем, что организм людей, заразившихся инфекцией, значительно больше расходует витамин С, необходимый для поддержания иммунной системы. Согласно полученным данным, практически у всех пациентов с коронавирусом наблюдался низкий уровень витамина в крови.

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