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Посла Молдавии в России отозвали на фоне скандала с контрабандой анаболиков
Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Посла Молдавии в России отозвали на фоне скандала с контрабандой анаболиков

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Посол Молдавии в России Андрей Негуца снят со своей должности и отозван. Его поймали на контрабанде анаболиков, сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

Известно, что 5 декабря на выезде из страны Служба информации и безопасности страны вместе с Таможенной службой задержала машину дипмиссии. В ней обнаружили партию анаболиков, перевозимых незаконным образом.

— По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся, — цитирует РИА Новости главу молдавского правительства.

При этом несколькими неделями ранее вокруг молдавского консульства в Бухаресте разразился другой дипломатический скандал. Бывших сотрудников консульства заподозрили в присвоении 30 тысяч евро.

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