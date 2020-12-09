Скульпторы отреставрировали композицию «Литейщик и кузнец» в районе Якиманка

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Софийская набережная, 14с3 Карта всех событий

В районе Якиманка завершилась реставрация скульптурной композиции «Литейщик и кузнец». 4 декабря она вернулась на законное место и вновь украшает пилоны ворот усадьбы купцов Котовых.

Работы по восстановлению композиции заняли шесть месяцев. Специалисты удалили поверхностные загрязнения, многослойные лакокрасочные покрытия, расчистили и заделали трещины и разошедшиеся швы.

Отмечается также, что реставраторам удалось восстановить все утраченные элементы скульптуры.

— Так, для фигуры литейщика по авторским образцам изготовили изложницу и ковш, восполнили недостающие детали памятника, такие как руки, части ног, элементы одежды. Для кузнеца воссоздали по историческим фотоматериалам молоток в руке, по сохранившимся частям — наковальню, — пояснил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Все этапы реставрации находились под контролем Мосгорнаследия.

Усадьба купцов Котовых является объектом культурного наследия. За свою историю она неоднократно меняла хозяев. Большую часть XIX века усадьбой владело старинное купеческое семейство Котовых. В 1872 году ее выкупил известный промышленник немецкого происхождения Г. И. Лист. В 1874 году он открыл на ее территории Софийский механический завод, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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