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Жители столицы проголосуют за лучшие проекты в области строительства
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Жители столицы проголосуют за лучшие проекты в области строительства

Юлия Ямпольская

Город

В течение последних лет в столице были построены и реконструированы десятки дорожных развязок, линий метрополитена, парков, стадионов и других городских объектов. Результаты этой работы жители города и экспертное жюри каждый год оценивают в рамках конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в новом голосовании, которое запустил проект «Активный гражданин», горожане выберут лучшие объекты среди победителей конкурса за последние три года.

Голосование будет проходить в пяти номинациях, среди которых «Спортивные сооружения», «Объекты реставрации», «Дорожная инфраструктура», «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта», «Объекты культуры». Можно выбрать несколько направлений.

Так, например, в категории «Спортивные сооружения» на звание лучшего проекта претендуют Большая спортивная арена «Лужники», «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, физкультурно-оздоровительный комплекс La Salute, Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а также многофункциональный плавательный центр олимпийского комплекса «Лужники».

Также в категории «Дорожная инфраструктура» горожанам будут представлены победители конкурса в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети» за последние три года, передает официальный сайт мэра Москвы.

А в номинации «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта» жители столицы смогут отдать свой голос за участки Калининско-Солнцевской линии метро от «Парка Победы» до «Раменок» и от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки», электродепо «Руднево», станцию метро «Беломорская», а также участок Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки».

Конкурс проходит в столице с 2000 года. Начиная с 2014-го, голосование проводится в проекте «Активный гражданин». Победителями становились павильон «Космос» на ВДНХ, бизнес-центр «Оружейный», стадионы «Лужники» и «ВТБ Арена», парк «Зарядье», здание Киевского вокзала, станция метро «Саларьево» и другие объекты.

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ГолосованиеАктивный ГражданинМосква
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