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Сусоколовское шоссе соединит Северо-Западную и Северо-Восточную хорды
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сусоколовское шоссе соединит Северо-Западную и Северо-Восточную хорды

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Сусоколовское шоссеКарта всех событий

Съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду планируют сделать по Сусоколовскому шоссе. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 9 декабря.

— По проекту съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет обеспечен по Сусоколовскому шоссе. Для этого ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады-съезда в сторону Ярославского шоссе, — сказал глава департамента.

Он отметил, что работы по бетонированию опор двух эстакад завершены на 50 процентов. Работы ведутся от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. Всего построят и реконструируют свыше 4,6 километра трассы.

При этом строительство Северо-Восточной хорды будет завершено в 2022 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на участке Северо-Восточной хорды ведутся подготовительные работы для увеличения ширины моста через реку Яузу с четырех полос до шести.

Читайте также: Начались работы по проходке правого перегонного тоннеля салатовой ветки метро

транспортСеверо-Восточная хордаСеверо-Западная хорда
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