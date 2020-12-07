Начались работы по проходке правого перегонного тоннеля салатовой ветки метро

Фото: АГН «Москва»

Стартовали работы по строительству правого перегонного тоннеля между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческий щит «Клавдия» проложит порядка 1,8 км трассы от станции «Улица 800-летия Москвы» до станции «Лианозово» под Дмитровским шоссе, вне зоны активной жилой застройки, — отметил он.

Видео: АГН «Москва»

По словам заммэра, проходку проводят в несколько этапов. В первую очередь за станцией «Селигерская» был проложен левый перегонный тоннель, протяженность которого превысила два километра, после этого щит работал на станционном комплексе «Улица 800-летия Москвы».

Генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций Юрий Кравцов добавил, что в настоящее время специалисты обустраивают жесткое основание тоннеля, а на участке от «Лианозова» до «Физтеха» проводят проходку однопутных перегонных тоннелей, передает агентство городских новостей «Москва».

Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северного в 2022 году. Благодаря данному решению жители Лианозова, Дмитровского, Восточного Дегунина и поселка Северного будут обеспечены доступной транспортной инфраструктурой и смогут экономить время на поездки по столице.

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