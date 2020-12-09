Песков прокомментировал кражу оборудования с самолета «Судного дня»

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Власти примут необходимые меры и сделают выводы после кражи имущества из самолета «Судного дня» Ил-80 в Таганроге. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, ведется расследование данного дела, передает РИА Новости.

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу заявил, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Он сообщил, что при осмотре одного из самолетов было обнаружено вскрытие грузового люка. Речь идет об Ил-80. Из самолета пропала радиоаппаратура. Сумма ущерба составила миллион рублей.

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