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Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков в честь дня рождения
Фото: youtube.com/вМесте

Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков в честь дня рождения

Захар Чайченко

Звезды

Российская телеведущая Екатерина Варнава станцевала под песню из мультфильма «Котопес» в честь своего дня рождения. Звезда порадовала подписчиков в Instagram-аккаунте заводными движениями. Напоминаем, что в среду, 9 декабря, артистке исполнилось 36 лет.

— 36, — лаконично отметила Варнава в подписи под фотографией.

Фанаты звезды оценили хореографические способности своего кумира, а также не забыли поздравить звезду с праздником: «С днюхой, Катюша»; «Оставайся навсегда такой веселушкой»; «Огненная дива».

Ранее Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков роликом с коллегой по шоу-бизнесу Евгением Бороденко и своим четвероногим питомцем.

Читайте также: «Моя соблазнительница»: Киркоров опубликовал видео с Варнавой

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