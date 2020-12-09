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Сергей Собянин: 50 помещений передадут НКО для оказания помощи москвичам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин: 50 помещений передадут НКО для оказания помощи москвичам

Юлия Захарова

Город

Столичные некоммерческие организации получат 50 помещений на безвозмездной основе для оказания помощи горожанам. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с лидерами социально ориентированных НКО.

По его словам, городские власти продолжают поддерживать НКО, помогающих жителям столицы. Была реформирована служба занятости, офисы перевели в многофункциональные центры, что облегчило москвичам получение услуг.

— Таким образом высвободилось много помещений — 50 помещений такого вот рода. Мы их реконструировали, выставили на конкурс, — отметил Собянин.

Ранее здания находились в государственной службе. Мэр Москвы подчеркнул, что благотворительную помощь крайне необходимо оказывать особенно в период пандемии.

Как добавил Собянин, конкурс среди организаций на право получения помещения способствует развитию участников.

— Само даже участие в конкурсе, оно подвигает все организации, структурирует свою деятельность, показать, рассказать, подумать о будущем, запустить новые проекты. Конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения.

Глава города также пожелал организациям успехов.

Как уточняется, 50 помещений освободили в рамках реорганизации столичной службы занятости населения и перевода работников территориальных центров занятости в офисы «Мои документы». Помещения получили уже 20 НКО, оставшимся передадут площади до конца года, передает агентство городских новостей «Москва».

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МоскваНКОСергей Собянин
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