Эпидемиолог объяснил, влияет ли коронавирусная инфекция на потомство

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коронавирусная инфекция не может повлиять на потомство. Если пациент выздоровел, то на детях болезнь никак не скажется. Об этом в среду, 9 декабря, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

— Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится, — цитирует слова эпидемиолога РИА Новости.

При этом Тотолян отметил, что реабилитация после тяжелой формы заболевания может продлиться достаточно долго.

Ранее эксперт рассказал, что новая коронавирусная инфекция в 30 раз меньше склонна к мутации, нежели чем вирус гриппа.

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