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Эпидемиолог объяснил, влияет ли коронавирусная инфекция на потомство
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эпидемиолог объяснил, влияет ли коронавирусная инфекция на потомство

Ксения Монахова

Здоровье

Коронавирусная инфекция не может повлиять на потомство. Если пациент выздоровел, то на детях болезнь никак не скажется. Об этом в среду, 9 декабря, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

— Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится, — цитирует слова эпидемиолога РИА Новости.

При этом Тотолян отметил, что реабилитация после тяжелой формы заболевания может продлиться достаточно долго.

Ранее эксперт рассказал, что новая коронавирусная инфекция в 30 раз меньше склонна к мутации, нежели чем вирус гриппа.

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