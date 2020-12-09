Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт рассказал о склонности коронавирусной инфекции к мутации
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эксперт рассказал о склонности коронавирусной инфекции к мутации

Ксения Монахова

Здоровье

Новая коронавирусная инфекция в 30 раз меньше склонна к мутации, нежели чем вирус гриппа. Об этом в среду, 9 декабря, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии иммунологии Первого медицинского университета имени Сеченова академик РАН Виталий Зверев.

Он отметил, что выявленные мутации никак не меняют структуру коронавируса. По словам Зверева, изменчивость COVID-19 «немного больше», чем кори. Однако сильно ниже, чем мутация вируса гриппа, передает Интерфакс.

Эксперт подчеркнул, что выявленные изменения коронавирусной инфекции не меняют структуру тех белков, против которых создаются вакцины и препараты. Зверев добавил, что у COVID-19 есть другая проблема — склонность к рекомбинации, а также взаимодействию с другими вирусами. При этом эксперт убежден, что инфекцию удастся побороть.

Ранее Гинцбург заявил, что нет необходимости менять вакцину от COVID-19 из-за мутации вируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург рассказал, какие люди могут быть устойчивыми к COVID-19

вакцинаразработка вакциныпандемия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Все мнения
О проекте