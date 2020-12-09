Эксперт рассказал о склонности коронавирусной инфекции к мутации

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Новая коронавирусная инфекция в 30 раз меньше склонна к мутации, нежели чем вирус гриппа. Об этом в среду, 9 декабря, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии иммунологии Первого медицинского университета имени Сеченова академик РАН Виталий Зверев.

Он отметил, что выявленные мутации никак не меняют структуру коронавируса. По словам Зверева, изменчивость COVID-19 «немного больше», чем кори. Однако сильно ниже, чем мутация вируса гриппа, передает Интерфакс.

Эксперт подчеркнул, что выявленные изменения коронавирусной инфекции не меняют структуру тех белков, против которых создаются вакцины и препараты. Зверев добавил, что у COVID-19 есть другая проблема — склонность к рекомбинации, а также взаимодействию с другими вирусами. При этом эксперт убежден, что инфекцию удастся побороть.

Ранее Гинцбург заявил, что нет необходимости менять вакцину от COVID-19 из-за мутации вируса.

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