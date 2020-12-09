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Французский сатирический журнал назвал Жискара Д'Эстена «неудачником»
Фото: youtube.com / «Россия 24»

Французский сатирический журнал назвал Жискара Д'Эстена «неудачником»

Кирилл Николаев

В мире

Сатирический журнал Charlie Hebdo попрощался с бывший президентом Франции Жискаром Д'Эстеном, который умер 2 декабря в возрасте 94 лет, карикатурами с подписями «охотник», «гильотинщик», «могильщик» и «неудачник». Соответствующая обложка опубликована в Twitter-аккаунте издания.

Номер поступил в продажу 9 декабря в день национального траура по политику. Последняя смертная казнь через гильотину произошла в Марселе именно во время президентства Жискара д"Эстена10 сентября 1977 года.

СПРАВКА «ВМ»

Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии. Он окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации, был назначен министром финансов во время президентства Жоржа Помпиду. Также политик был лидером партии «Союз за французскую демократию».

В 1974 году Жискар д'Эстен стал президентом Франции. В годы его правления страна начала возвращение в структуры НАТО. В то же время политик старался укрепить связи с СССР, он более десяти раз посещал Советский Союз и позднее Россию.

В 1981 году Жискар д'Эстен проиграл на выборах Франсуа Миттерану. Впоследствии был членом Французской академии, участвовал в заседаниях Конституционного совета Франции, был постоянным членом Бильдербергского клуба.

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