Власти Москвы назвали причину утечки данных москвичей, переболевших COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти отчитались о результатах проверки сведений об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, взломов информационных систем столичного правительства не наблюдалось.

— В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было, — отметил он.

Как уточнил Лысенко, причиной утечки данных стал человеческий фактор, поскольку сотрудники, обрабатывавшие служебные документы, допустили передачу файлов третьим лицам.

Проверка данного инцидента продолжается, при необходимости будут приняты меры, говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба по COVID-19 в Москве.

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