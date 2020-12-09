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Полина Гагарина трогательно поздравила Екатерину Варнаву с днем рождения
Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина трогательно поздравила Екатерину Варнаву с днем рождения

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Полина Гагарина поздравила свою коллегу по шоу-бизнесу Екатерину Варнаву с днем рождения. Артистка поделилась совместным фото в своем Instagram-аккаунте.

— Горжусь твоими успехами, восхищаюсь твоей смелостью и свободой! Пусть в твоей душе всегда цветет любовь, а в глазах искрится огонек. Тот самый, который делает тебя особенно красивой! С днем рождения, моя талантливая, — написала певица в подписи под фотографией.

Ранее Варнава станцевала под песню из мультфильма «Котопес» в честь своего дня рождения. Звезда порадовала подписчиков в Instagram-аккаунте заводными движениями. В среду, 9 декабря, артистке исполнилось 36 лет.

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Полина Гагаринадень рожденияЕкатерина Варнава
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