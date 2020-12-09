Дептранс: 28 процентов такси в Москве не соответствуют правилам перевозок

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Двадцать восемь процентов автомобилей такси главных столичных агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Мы регулярно проводим проверки такси, чтобы ваши поездки были безопасными, каждый раз, садясь в машину, вы были уверены, что спокойно доберетесь до нужного места, и, что особенно важно, вам была оказана услуга, на которую рассчитывали, — отметили в публикации.

Как уточняется, было проверено 445 автомобилей агрегаторов «Яндекс.Такси», GETT, «СитиМобил», Indriver, «Везет» и «Максим». Были обнаружены следующие нарушения: несоответствие номеров тем, которые указаны в приложении для заказа такси, нарушение правил внешнего вида машины, частая отмена заказов и длительное время ожидания.

Дептранс подчеркнул, что агрегаторы обязаны контролировать работу такси и их водителей. В новом законе о такси, который рассматривает Госдума, важно предусмотреть ответственность агрегаторов. Это позволит защитить пассажиров.

Подчеркивается, что результаты проверок передали агрегаторам — им нужно будет исправить недостатки.

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