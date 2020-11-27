Работающим с COVID-19 врачам помогут с оплатой такси

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут выделять до десяти тысяч рублей в месяц на такси. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в пятницу, 27 ноября.

— Каждому врачу в отдельных регионах может быть выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси по его номеру, — сказал он, уточнив, что эти средства должны использоваться только по служебной необходимости.

Замглавы правительства подчеркнул, что размер предоставляемого медработнику лимита будет разниться в зависимости от региона РФ. По словам Чернышенко, это связано с тем, что ситуация отличается от субъекта страны к субъекту: в одних регионах остро стоит необходимость помощи с льготами на такси, а в других такой проблемы вообще нет.

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