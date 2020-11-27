Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с коронавирусом

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Студенты высших учебных заведений, которые помогают бороться с коронавирусом в России, получат по десять тысяч рублей. Это более 60 тысяч молодых людей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 27 ноября, на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента в рамках борьбы с пандемией.

Замглавы правительства уточнила, что речь идет о 60 296 человек, «которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки».

Также к борьбе с инфекцией присоединились 5382 учащихся средних учебных заведений. Им выплатят за два месяца по семь тысяч рублей. Власти начнут передавать деньги в конце ноября-декабря, подчеркнула Голикова. Она добавила, что на эти расходы регионам выделили десять миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

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