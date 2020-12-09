Эксперты обсудят развитие экологических инициатив в столице

Фото: Анна Быкова

В пятницу, 11 декабря, эксперты обсудят вопросы, связанные с перспективами экологического развития страны. Конференция пройдет с 11 до 18 часов — в ней планируется четыре блока.

В первом блоке будут обсуждаться «зеленые» закупки и методы стимулирования покупки экологичных товаров. Во втором отделении эксперты обсудят принципы формирования устойчивых стратегий и ответственное инвестирование.

Третья часть конференции Лиги зеленых брендов будет посвящена работе бизнеса с заинтересованными сторонами — поставщиками, конкурентами, потребителями и профсоюзами. В этой панели представители «зеленых» брендов — лидеров в своих отраслях: Unilever, IKEA, Heineken Россия, МТС и других расскажут о своем опыте работы. Последний блок конференции поднимет тему освещения экологии в СМИ.

Трансляция конференции пройдет в разделе +1 на сайте «РБК», а также на +1Платформе

Ознакомиться с программой конференции и спикерами можно на сайте Лиги зеленых брендов.

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