Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Умер народный артист РСФСР Вячеслав Езепов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Умер народный артист РСФСР Вячеслав Езепов

Ксения Монахова

Культура

На 80-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер Малого театра Вячеслав Езепов. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте Малого театра.

— Это был великолепный мастер, наделенный яркой индивидуальностью и колоссальным талантом. Созданные им образы еще долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям творчества Вячеслава Ивановича Езепова. Светлая память и вечный покой! — говорится в сообщении.

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 г. в Саратове. В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Русского академического театра им. Леси Украинки в Киеве. С 1967 года Вячеслав Езепов служил в Малом театре. На его счету более 40 различных ролей.

О времени и месте прощания с артистом пока неизвестно.

смерть актераМалый театрактеры театра
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Все мнения
О проекте