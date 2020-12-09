Умер народный артист РСФСР Вячеслав Езепов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На 80-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер Малого театра Вячеслав Езепов. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте Малого театра.

— Это был великолепный мастер, наделенный яркой индивидуальностью и колоссальным талантом. Созданные им образы еще долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям творчества Вячеслава Ивановича Езепова. Светлая память и вечный покой! — говорится в сообщении.

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 г. в Саратове. В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Русского академического театра им. Леси Украинки в Киеве. С 1967 года Вячеслав Езепов служил в Малом театре. На его счету более 40 различных ролей.

О времени и месте прощания с артистом пока неизвестно.