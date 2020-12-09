СК организовал проверку по факту отравления хлором в бассейне в Башкирии

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Четыре ребенка отравились хлором в бассейне в городе Учалы в Башкирии. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как сообщает следствие, во время плавания во Дворце спорта в Учалах группа детей, а также двое тренеров почувствовали сильный запах хлора. Ощутив недомогание, они закончили занятие. После чего четырех детей доставили в больницу, где им диагностировали отравления парами хлора. На данный момент пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, опрашиваются работники учреждения и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

После случившегося организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в одном из бассейнов в Астрахани. Посетители бассейна в спорткомплексе «Динамо» почувствовали себя плохо из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По информации местного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, в том числе 20 детей.

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