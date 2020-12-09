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Сестры девушки, погибшей во время стрима Reeflay, не могут доставить ее тело домой
Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Сестры девушки, погибшей во время стрима Reeflay, не могут доставить ее тело домой

Захар Чайченко

Происшествия

Отец Валентины Григорьевой, которая скончалась на прошлой неделе во время прямой трансляции блогера Reeflay, отказался ее хоронить. Поскольку он устранился от решения этого вопроса, теперь это проблема сестер погибшей девушки. Однако в данный момент они не могут отвезти тело Валентины на родину, в Краснодар.

— У нас нет таких финансов. Мы живем в станицах. Нет средств доставить тело домой, — поделились родные Григорьевой.

Подруги, с которыми Григорьева вместе ходила на занятия в театральное училище, до сих пор не могут поверить в ее кончину. Все говорили о том, что она была очень доброй и отзывчивой девушкой. Также они подчеркнули, что им было страшно наблюдать за ее социальной деградацией, которую спровоцировал Reeflay, передает Starhit.

Ранее стала известна причина смерти Валентины Григорьевой во время прямой трансляции, проводимой блогером. По официальной версии, у девушки произошло кровоизлияние в мозг.

Читайте также: «Пресечь транслирование зла»: какое наказание грозит блогеру Reeflay

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