Госдума поддержала запрет финансировать публичные мероприятия в России из-за рубежа

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная дума в среду, 9 декабря, приняла в первом чтении проект о запрете финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников, а также анонимно. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения вносятся в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Законопроект определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия. Под анонимным жертвователем представляется физическое лицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования фамилию, имя, отчество или адрес места жительства.

В документе прописано, что все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, открытый в российском банке.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке ресурсов за цензуру российских СМИ.

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