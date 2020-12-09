Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке ресурсов за цензуру российских СМИ

Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы в среду, 9 декабря, приняли в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно законопроекту, в отношении интернет-ресурсов, владельцы которых нарушили права человека, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций может ввести полное или частичное ограничение доступа с использованием управляемых ими технических средств противодействия угрозам. Авторы инициативы отметили, что актуальность документа обусловлена фактами необоснованного ограничения доступа россиян к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов.

Ранее Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России и его семьи. Согласно документу, глава государства после своей отставки обладает неприкосновенностью, то есть не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Более того, это право распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемый им транспорт, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

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