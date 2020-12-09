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Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

Юлия Захарова

Экономика

Курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 13,35 копейки, достигнув 73,5064 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как уточняется, последняя сделка оценивалась в 73,7175 рубля за один доллар, в ходе торгов курс валюты варьировался от 73,1625 до 73,8325 рубля.

Стоимость евро также выросла, он увеличился на 16,28 копейки и составил 89,0762 рубля. Цена последней сделки была равна 89,0925 рубля.

Ранее экономист Алексей Коренев дал прогноз по курсу рубля. По его словам, его стоимость будет зависеть от большого ряда факторов, в том числе от санкций, которые может ввести кандидат в президенты США Джо Байден.

Читайте также: Рубль продолжил обновлять многомесячные максимумы против доллара и евро

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