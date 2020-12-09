Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 13,35 копейки, достигнув 73,5064 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как уточняется, последняя сделка оценивалась в 73,7175 рубля за один доллар, в ходе торгов курс валюты варьировался от 73,1625 до 73,8325 рубля.

Стоимость евро также выросла, он увеличился на 16,28 копейки и составил 89,0762 рубля. Цена последней сделки была равна 89,0925 рубля.

Ранее экономист Алексей Коренев дал прогноз по курсу рубля. По его словам, его стоимость будет зависеть от большого ряда факторов, в том числе от санкций, которые может ввести кандидат в президенты США Джо Байден.

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