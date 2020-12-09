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Станция метро «Авиамоторная» прошла в финал конкурса «Золотой Трезини»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Станция метро «Авиамоторная» прошла в финал конкурса «Золотой Трезини»

Юлия Захарова

Город

Станция столичного метрополитена «Авиамоторная» Некрасовской линии прошла в финал в номинации «Лучший реализованный проект общественного пространства» конкурса «Золотой Трезини». Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Также жюри конкурса выделило Северный речной вокзал, который получил специальный приз — «Золотой диплом». Порт пяти морей признали лучшим реализованным проектом реставрации.

Всего в 2020 году в конкурсе приняли участие 744 проекта из 59 государств.

Станция «Авиамоторная» открылась 27 марта 2020 года. До ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) она работает как часть Некрасовской линии. Станция расположена вдоль проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов.

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«Авиамоторная»Московский метрополитенконкурс
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