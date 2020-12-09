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Коронавирус выявили в Италии в анализах ребенка, взятых в конце 2019 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили в Италии в анализах ребенка, взятых в конце 2019 года

Юлия Захарова

В мире

Коронавирусную инфекцию выявили в анализах ребенка, которые были проведены еще в начале декабря 2019 года в Милане. Об этом в среду, 9 декабря, говорится в исследовании Государственного университета Милана.

Первые симптомы наблюдались у мальчика с 21 ноября 2019 года. Позже его доставили в отделение скорой помощи, затем у больного появились высыпания на коже. Медики предположили, что они являлись признаками кори. Однако наличие COVID-19 предположить не могли, диагноз поставили лишь после повторного тестирования.

По словам авторов исследования, они намерены были изучить случаи заболевания корью в период с сентября 2019-го по февраль 2020-го. Предположительно, вирус у детей вызывает синдром Кавасаки, поражающий средние и мелкие артерии, вследствие чего возникают покраснения.

Всего у детей младшего возраста и новорожденных синдром фиксировали несколько раз, некоторые медики полагали, что увеличение числа зараженных связано с распространением коронавируса. Однако для точных выводов необходимы дальнейшие исследования.

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