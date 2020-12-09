Алексей Немерюк: Рестораторы Москвы с пониманием относятся к ограничениям

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Столичные рестораторы с пониманием реагируют на ограничения, которые вводятся в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

— Все прекрасно понимают все меры, которые мы направили; в Москве действуют ограничения для ресторанов, что в 23:00 они заканчивают обслуживание, и, к сожалению, в новогоднюю ночь ни один ресторан работать не будет, — отметил он.

По словам Немерюка, предприниматели также знают об эпидемиологической обстановке в городе и реагируют на требования властей, сообщает телеканал «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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