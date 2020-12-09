«Чокнулась окончательно!»: Солнцев осудил Боню за откровения о первой близости с мужчиной

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Виктория Боня – городская сумасшедшая, которой при ее нынешнем статусе позволено все: рассказывать о своих любовных похождениях, делиться подробностями интимной жизни, совершать сумасшедшие поступки и делать обескураживающие заявления. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил эпатажный телеведущий и экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что Боня «сошла с ума»:

— Мы с моей подругой Аленой Водонаевой считаем, что сумасшедшим людям можно все что угодно, поэтому никакие высказывания и признания Бони не удивляют нас. Она чокнулась окончательно. Боня обыкновенная сумасшедшая. Такие люди могут творить все, что им заблагорассудится.

Солнцев заметил, что в последнее время теледива совершает абсолютно необдуманные поступки и не отдает себе отчета в некоторых действиях.

— Мне вообще смешно всерьез обсуждать выкидоны этой сумасшедшей, это даже не смешно. А грустно, мне абсолютно ее жаль, что она докатилась до такой жизни.

Ранее теледива и блогер Виктория Боня в ходе интервью YouTube-каналу «Лучше — правду» раскрыла ряд секретов из личной жизни. Знаменитость призналась, что в довольно юном возрасте лишилась невинности. По ее словам, она стала женщиной довольно спонтанно. При этом Боня отменила, что даже не помнит имени своего первого партнера, ни кем он был, и жалеет о том, что рассталась с невинностью так спонтанно в возрасте 16 лет.

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