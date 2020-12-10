Синоптик пообещал россиянам череду оттепелей и морозов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимой ожидается поочередная смена периодов относительного тепла и сильных морозов.

По словам специалиста, зима не будет суровой, при этом прогнозируется чередование потепления и похолодания. В этом отношении текущий сезон будет отличаться от прошлогоднего, когда наблюдался более устойчивый погодный режим.

— Будут также и часто оттепели повторяться, и холодная погода тоже, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, куда ехать кататься на лыжах в декабре.

Читайте также: Синоптики пообещали москвичам потепление в начале следующей недели