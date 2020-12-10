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Синоптик пообещал россиянам череду оттепелей и морозов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик пообещал россиянам череду оттепелей и морозов

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимой ожидается поочередная смена периодов относительного тепла и сильных морозов.

По словам специалиста, зима не будет суровой, при этом прогнозируется чередование потепления и похолодания. В этом отношении текущий сезон будет отличаться от прошлогоднего, когда наблюдался более устойчивый погодный режим.

— Будут также и часто оттепели повторяться, и холодная погода тоже, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, куда ехать кататься на лыжах в декабре.

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Гидрометцентр РоссииРоман Вильфандзима
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