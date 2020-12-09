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Синоптики пообещали москвичам потепление в начале следующей недели
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптики пообещали москвичам потепление в начале следующей недели

Анастасия Колоскова

Город

Начало следующей недели в столице обещает быть менее морозным. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— Тенденция идет к тому, что температура будет повышаться. И начало следующей недели у нас уже будет менее морозным с температурой, может быть, даже выше климатической нормы, — цитируют Позднякову РИА Новости.

В предстоящие выходные погода будет переменчивой. Власть над столичной погодой перейдет к атлантическому циклону. Синоптик сообщила, что ночью температура в Москве будет колебаться в районе минус 8–9 градусов, днем будет около минус 5.

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