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Нелегальную постройку снесли в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Нелегальную постройку снесли в центре Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек, 9А Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной в Центральном административном округе столицы.

Нелегальную пристройку площадью 20 квадратных метров обнаружили по адресу переулок Сивцев Вражек, владение 9а. Бесхозное нежилое помещение с навесом и металлической лестницей было возведено неустановленными лицами.

При этом документация, разрешающая строительство, на данный объект отсутствовала. Само строение не было поставлено на государственный кадастровый и технический учет.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объект снесли силами подведомственной организации Госинспекции по недвижимости. Сведения об оставшихся некапитальных объектах (навесе и металлической лестнице) направили в префектуру Центрального административного округа для рассмотрения на заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках.

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самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
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