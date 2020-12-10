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Маршрут ряда автобусов изменят на северо-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Маршрут ряда автобусов изменят на северо-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке ряда маршрутов наземного городского транспорта в Северо-Западном административном округе столицы.

С 12 декабря изменятся маршруты автобусов и электробусов № т20, т21, т35, т65, т86, 155, 597 и 800. Между станцией МЦК Хорошево и улицей Народного Ополчения вместо проспекта Маршала Жукова транспорт будет следовать через улицу Мневники.

При этом будет работать временный маршрут автобуса № 48к, который будет курсировать от Силикатного завода через станции метро «Полежаевская» и МЦК Хорошево до улицы Демьяна Бедного.

Остановки «Проспект Маршала Жукова, 24» и «Проспект Маршала Жукова, 31» обслуживаться не будут.

Данные изменения будут действовать в период подготовки к открытию новой станции метро, ориентировочно — до 28 декабря.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что несколько остановок общественного транспорта в Москве получат другие названия.

Читайте также: Электробусы заменят автобусы еще на одном маршруте в Москве

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