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Экспорт светового оборудования Москвы вырос на шесть процентов в 2020 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экспорт светового оборудования Москвы вырос на шесть процентов в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

По результатам первых девяти месяцев 2020 года столичный экспорт светового оборудования вырос на 6,3 процента и составил 40, 24 миллиона долларов. В прошлом году за аналогичный период он составлял 37,85 миллиона долларов. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, световое оборудование Москвы на данный момент экспортируется в 78 странах мира. Главными покупателями являются страны Запада, Востока и постсоветского пространства.

— Так, в структуру экспорта московского электросветового оборудования входит Белоруссия с объемом импорта на 12,46 миллиона, Казахстан — на 10,82 миллиона, Ирландия — на 2,46 миллиона, Германия — на 2,06 миллиона и Корея, для которой этот показатель составил 1,69 миллиона долларов, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что в период ограничений во время пандемии коронавируса крупные экономические центры не останавливали работу над масштабными инфраструктурными проектами.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, московские производители электрооосветительских товаров увеличили поставки продукции.

— Так, в Испанию экспорт столичного светового оборудования вырос почти в семь раз, а московские поставщики отчасти заменили китайских. Выросли по той же причине объемы поставок в Германию и Корею, — уточнил руководитель ведомства.

Стало известно, что в 2020 году увеличился уровень экспорта в Болгарию ( в семь раз), а также в Республику Корею (82,7 процента).

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