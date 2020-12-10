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Власти Карачаево-Черкесии проверят сообщение об избиении директором школы ученика
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Власти Карачаево-Черкесии проверят сообщение об избиении директором школы ученика

Виктория Родимкина

Происшествия

Директора средней общеобразовательной школы № 4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в избиении ученика. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования региона.

— После обращения родителя одного из учеников Кызыл-Покунской средней школы с жалобой на директора школы, который, по словам заявителя, применил физическую силу в отношении 12-летнего ученика, проводится служебное расследование, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что директор школы на время проведения проверки был отстранен от работы. В администрации района организовали специальную комиссию для разбирательства в случившемся.

Члены комиссии побывали в школе и провели встречу с родителями и учителями, уточнили в сообщении министерства в соцсети Instagram.

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