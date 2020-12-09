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Подозреваемого в угрозах журналисту задержали в Минске
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемого в угрозах журналисту задержали в Минске

Кирилл Николаев

Происшествия

Белорусская полиция задержала жителя Минска, который по телефону угрожал журналисту RT Константину Придыбайло. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что журналисту, который освещал акции протеста оппозиции в Белоруссии, звонил 47-летний житель Минска. Он высказывал намерение расправиться с работником СМИ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что он работает в минском социальном центре религиозного толка, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой

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