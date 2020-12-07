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Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой
Фото: YouTube.com / вДудь

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой. Об этом она сообщила в понедельник, 7 декабря, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете.

По ее словам, белорусская оппозиция готова обсуждать возможности сотрудничества с Россией.

— Хочу подчеркнуть, что протесты в Белоруссии не относятся к геополитическому выбору, мы хотим хороших отношений и с Востоком, и с Западом, и хотим укреплять отношения с нашими соседями, — цитирует Тихановскую РИА Новости.

Ранее Тихановская призвала американский сенат побыстрее принять законопроект, который расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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