Нацразведка США обвинила РФ в «провокационном поведении» в космосе

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Соединенные Штаты оценили поведение российского спутника в космосе как «провокационное», которое угрожает американским интересам. Об этом заявил глава национальной разведки США Джон Рэтклифф.

— Россия, особенно в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию. Мы считаем это угрожающим поведением, — сказал он.

По словам Рэтклиффа, в этом году РФ запустила спутник, который «осуществлял маневры» около американского правительственного спутника.

Глава национальной разведки пояснил, что жизненно важные интересы США находятся в рискованном положении из-за того, что Китай и Россия создают и размещают разрушительное оружие, угрожающее возможностям американцев и их союзникам в космосе.

Помимо этого, глава Минэнерго США Дэн Бруйетт добавил, что ведомство сохранит лидерство в создании ядерных энергетических установок для использования в космосе, в частности, на поверхности Луны, сообщает РБК.

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