Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лавров: Запад может выдумать немало поводов для обвинений России во вмешательстве
Фото: facebook.com/MIDRussia

Лавров: Запад может выдумать немало поводов для обвинений России во вмешательстве

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Запад может выдумать еще немало поводов для обвинений России во вмешательстве в дела других государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В последнее время Россию обвиняют в том, что она вмешивается в дела Белоруссии, Нагорного Карабаха, чтобы укрепить там свои геополитические позиции против Запада, отметил Лавров.

— Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах, — сказал министр в интервью телеканалу RT.

Он уточнил, что Москва готова к подобному повороту событий. По мнению Сергея Лаврова, Запад умеет «не только искать, но и выдумывать на ровном месте».

Читайте также: Лавров заявил, что отношения Москвы и Берлина нуждаются в перезагрузке

Сергей ЛавровотношенияРоссия и Запад
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте