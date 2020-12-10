Лавров: Запад может выдумать немало поводов для обвинений России во вмешательстве

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Запад может выдумать еще немало поводов для обвинений России во вмешательстве в дела других государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В последнее время Россию обвиняют в том, что она вмешивается в дела Белоруссии, Нагорного Карабаха, чтобы укрепить там свои геополитические позиции против Запада, отметил Лавров.

— Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах, — сказал министр в интервью телеканалу RT.

Он уточнил, что Москва готова к подобному повороту событий. По мнению Сергея Лаврова, Запад умеет «не только искать, но и выдумывать на ровном месте».

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