Прототип корабля Starship компании Илона Маска взорвался во время испытаний

Фото: Space X

Прототип космического корабля Starship, предназначенного для возможных полетов на Марс, взорвался при посадке во время испытаний в штате Техас. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Во время теста корабль поднялся на собственной тяге, повернулся в горизонтальное положение и некоторое время провел так. Затем корабль начал спускаться на поверхность и в момент касания с землей загорелся. После этого произошел взрыв.

На странице SpaceX в Twitter-аккаунте отмечается, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, прекратил работу в аварийном режиме.

При этом глава SpaceX Илон Маск в Twitter-аккаунте написал, что считает испытания успешными.

— Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, — написал бизнесмен.

Ранее Илон Маск заявил о том, что уже через шесть лет нога человека может ступить на планету Марс.

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