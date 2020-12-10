Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 108

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Число российских школ, находящихся на карантине из-за коронавируса, возросло до 108. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения в Telegram-канале «Большая перемена РФ» в четверг, 10 декабря.

В среду, 9 декабря, сообщалось о 101 школе, которая вынуждена была закрыться на карантин из-за COVID-19.

— Всего в 108 школах в 34 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — уточнили в сообщении от 10 декабря.

Этот показатель составляет 0,27 процента от всех школ в стране. Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,13 процента от общего числа, следует из сообщения министерства.

За среду на карантин ушли 12 школ, вышли из карантина пять учебных заведений.

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