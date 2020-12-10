Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5820 пациентов за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице еще 5820 пациентов вылечились от коронавируса за последние 24 часа. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что количество тех, кто выздоровел, увеличилось до 512 969.

Ранее инфекционист рассказала об особенностях повторного заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, в таком случае болезнь протекает значительно легче, потому что знакомая с вирусом иммунная система оперативно вырабатывает антитела.

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