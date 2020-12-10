Каждый восьмой донор с антителами к COVID-19 в столице сдал кровь минимум два раза

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Свыше 70 процентов доноров, которые сдавали плазму крови на антитела, прошли процедуру неоднократно, 18,6 процента — три раза, 6,8 процента — четыре, остальные — пять и более раз. В медицинской практике в 2020 году зафиксировали уникальный случай — донор 11 раз сдал плазму крови после перенесенного коронавируса, и даже в 11-й раз там содержалось достаточное для лечения количество антител.

Наличие и сохранение антител к COVID-19 в крови после выздоровления является индивидуальной особенностью. Если их число продолжает оставаться на высоком уровне и донор не имеет медицинских противопоказаний, плазму можно сдавать до 20 раз в год. Промежуток между процедурами должен составить две недели.

Переливание плазмы может помочь стабилизации состояния больного, а также снизить вероятность перевода на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в два раза. Выживаемость пациента таким образом может вырасти на 19 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горячая линия +7 (495) 870-45-16 работает для всех горожан, которые хотят стать донорами. Это может сделать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей для доноров с антителами, а также компенсацию на питание — 1212 рублей.

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