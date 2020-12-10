Инфекционист рассказала об особенностях повторного заражения коронавирусом

Медицина / Фото: Анна Быкова

Если человек заразился COVID-19 повторно, то болезнь протекает значительно легче, поточу что знакомая с вирусом иммунная система оперативно вырабатывает антитела. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы, врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, повторные заболевания чаще всего на самом деле являются продолжением первых.

— Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек еще не выздоровел после первого заболевания, — цитируют Гольцман РИА Новости.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев рассказал, что понять, в каких случаях речь идет о повторном заражении COVID-19 у уже переболевшего человека, а когда наблюдается рецидив не полностью вылеченного заболевания, позволяет исследование геномов возбудителей коронавирусной инфекции и выявление антител.

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