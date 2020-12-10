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«Мимо кассы»: Викторию Боню разочаровали способности Джулии Ванг
Фото: youtube.com/Super

«Мимо кассы»: Викторию Боню разочаровали способности Джулии Ванг

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая и модель Виктория Боня во время общения с подписчиками в своем Instagram-аккаунте высказалась относительно экстрасенсорных способностей победительницы пятнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг.

По словам Бони, несколько лет назад она обращалась к ясновидящей с проблемами в личной жизни, надеясь, что та поможет ей найти решение. Но встреча не принесла желаемого результата.

— Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. Мне она ничем не помогла. Все, что сказала, — было мимо кассы, — рассказала модель в разделе Stories.

В прошлом году Джулия Ванг опубликовала признание в том, что является генетическим мужчиной. Оказалось, что экстрасенс страдает синдромом Морриса.

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