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Банк России предложил защитить клиентов от навязывания услуг «паспортами»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Банк России предложил защитить клиентов от навязывания услуг «паспортами»

Виктория Родимкина

Экономика

Банк России предложил законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Таким образом он планирует защитить граждан от навязывания услуг.

Банки будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, следует из законопроекта.

В Банке России отметили, что над проектом ведется работа. Ожидается, что он будет принят в ближайшем будущем.

Так, поправки к закону предполагают внедрение так называемых паспортов финансовых продуктов или ключевых информационных документов (КИД). В них будут раскрываться суть финансового инструмента, условия вложения средств, риски и гарантии, данные о возможных комиссиях.

Представитель банка добавил, что принятие такого закона поможет гражданам лучше понимать риски, формировать верные ожидания от тех или иных финансовых операций, передает РБК.

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